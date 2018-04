Xiaomi Ikut Pasar Mobile Gaming Lewat Black Shark

Jakarta: Tren mobile gaming jelas membuat vendor smartphone semakin pede mendalaminya. Razer boleh jadi yang pertama mengklaim menciptakan smartphone gaming pertama, tapi kini Xiaomi mulai mengejar.



Setelah beberapa kali beredar informasi soal smartphone gaming Xiaomi bernama Black Shark kini perangkat tersebut telah resmi diperkenalkan hari ini.

Wow! We just launched our Black Shark gaming smartphone, a powerful flagship product. It packs a Snapdragon 845 processor, 8GB RAM, 4000mAh battery, 20MP camera, 18:9 full screen display, liquid cooling system, and so much more. Available for sale on April 20! ???? #Xiaomi pic.twitter.com/yE8FmO3cIl