Setelah Bekerja 20 Tahun, Insinyur Mikroprosesor Keluar dari Intel

Metrotvnews.com: Salah satu insinyur mikroprosesor Intel, François Piednoël, baru saja dilaporkan telah meninggalkan perusahaan pembuat mikroprosesor tersebut. Pengumuman tersebut dikemukakan oleh Piednoël melalui akun Twitter resminya. Ia mengatakan sudah tidak lagi bekerja untuk Intel dan akan memulai "petualangan baru" dalam karirnya. Lalu apa peran Piednoël di Intel selama ini?



Piednoël merupakan salah satu insinyur mikroprosesor yang namanya paling tersohor saat ini. Menurut TechPowerUp, Piednoël terlibat dalam berbagai pengembangan mikroprosesor paling penting di Intel, mulai dari Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, dan Kaby Lake. Selain itu, ia juga dikabarkan ikut terlibat dalam pengembangan mikroprosesor transisi dari Pentium 4 ke Intel Core series yang menandakan penggunaan sistem arsitektur baru.



This morning, I am informed my management that I do not wish to continue my employment at Intel. New adventures coming, very exciting!