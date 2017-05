Samsung Mulai Jualan Galaxy S8 Serentak di 3 Kota

Metrotvnews.com, Jakarta: Samsung Electronics Indonesia resmi menggelar acara consumer launch Galaxy S8 dan S8+ di tiga kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan, secara serentak hari ini, Jumat (5/5/17). Di Jakarta, acara ini dilaksanakan di East Mall, Grand Indonesia.



"Acara ini berlangsung tiga hari sampai hari Minggu besok. Animo konsumen sangat baik, karena mereka sudah antri dari pagi, bahkan sebelum mall dibuka," ujar Marketing Director IT & Mobile Business Samsung Electronics Indonesia, Vebbyna Kaunang.

Selain memungkinkan konsumen membeli secara langsung, acara penjualan tersebut juga menjadi medium bagi pemesan Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus melalui program pre-order untuk mengambil unit perangkat mereka. Program pre-order tersebut berlangsung pada 8 hingga 18 April lalu.Pada acara di Jakarta, Samsung mencatat calon pembeli langsung Galaxy S8 dan S8 Plus telah mulai memenuhi antrian sejak pukul 6 pagi. Sedangkan untuk wilayah Surabaya yang diadakan di Galaxy Mall, serta Sun Plaza di Medan, antrian mulai mengular sejak pukul 7 pagi.Melihat animo tersebut, Samsung mengaku berupaya menghadirkan sistem antrian terbaik, guna mencegah konsumen kelelahan, dengan memperpendek jalur antrian. Selain sebagai medium pembelian, Samsung menawarkan layanan pemindahan data dari perangkat lama ke Samsung Galaxy S8 langsung setelah proses pembelian selesai.Disinggung soal perangkat yang lebih populer, Vebbyna menyebut hingga saat ini kedua perangkat masih berimbang. Vebbyna juga menyebut tidak mematok target khusus pada acara peluncuran tersebut, dan menyiapkan unit sesuai permintaan konsumen.Sebagai informasi, Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus resmi meluncur di Indonesia pada 2 Mei lalu, dan ditawarkan seharga Rp10,5 juta untuk Galaxy S8, dan Rp12 juta untuk Galaxy S8 Plus. Kedua ponsel tersebut mengusung perbedaan pada ukuran layar dan kapasitas baterai pendukungnya.(MMI)