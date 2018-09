ASUS ROG Siapkan Jajaran Produk Bertema COD: Black Ops 4

Jakarta: ASUS ROG mengumumkan kerja sama dengan Intel dan Activision untuk menyediakan beragam produk ASUS ROG yang hadir dengan tema game Call of Duty: Black Ops 4. Game tersebut akan dirilis 12 Oktober 2018.



Di segmen gaming desktop, ASUS ROG menghadirkan ROG Strix GL12 Call of Duty: Black Ops 4 Edition. Produk ini langsung hadir dengan prosesor Intel Core i7-8700K dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 2080.



Desainnya di bagian depan terdapat emblem dari Call of Duty: Black Ops 4 dengan warna jingga khas ikon game tersebut. Selain itu fitur LED RGB yang melekat bisa dikonfigurasi dengan ASUS Aura Sync untuk menyediakan tampilan warna yang terintegrasi dengan indikator game.



Pihak ASUS juga mengklaim akan menyediakan tampilan bertemakan game Call of Duty: Black Ops 4 ke jajaran produk motherboard. ASUS belum menyediakan gambaran detil desain serta seri motherboard apa yang tampil dengan tema game tersebut.







Di seri monitor gaming, ASUS ROG menghadirkannya ke seri ROG Swift PG258Q Call of Duty: Black Ops 4 Edition. Monitor dengan refresh rate 240Hz response time 1ms dan dukungan NVIDIA G-Sync serta fitur untuk menampilkan pantulan LED RGB dengan corak ikon Call of Duty: Black Ops 4.











Kartu grafis terbaru ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC juga hadir mengusung edisi Call of Duty: Black Ops 4. Tidak hanya menyajikan performa tertinggi dikelasnya, tapi tampilan ikon Call of Duty: Black Ops 4 di baling kipasnya.



Beralih ke produk periferal, ASUS ROG juga membawa desain Call of Duty: Black Ops 4 Edition ke keyboard gaming mekanik ROG Strix Flare dan muse gaming ROG Gladius II Origin hingga ke mousepad ROG Strix Edge.



Tidak cukup, ASUS juga menyediakan tema game tersebut ke router gaming mereka ASUS ROG Rapture GT-AX11000 yang hadir mengusung warna khas Call of Duty: Black Ops 4 membalut fitur dan performa router premium.

(MMI)