Bayar Rp28 Ribu, Google Berikan Penyimpanan Awan 100GB

Jakarta: Google mengumumkan tengah memperbaiki paket penyimpanan cloud miliknya, diklaim lebih sesuai untuk ranah fotografi mobile beresolusi tinggi seperti resolusi 4K.



Google One merupakan salah satu inisiatif baru, memungkinkan pengguna untuk memperoleh kapasitas penyimpanan cloud lebih banyak dengan harga lebih terjangkau.

Selain harga lebih terjangkau dan ruang penyimpanan cloud lebih banyak, Google One juga menawarkan dukungan teknis setiap hari melalui telepon, chat, atau email di negara tertentu. Seluruh dukungan akan tersedia untuk seluruh pengguna, tidak hanya pengguna G Suite.Google juga menyebut bahwa setiap akun Google akan tetap dapat menikmati ruang penyimpanan cloud gratis berkapasitas 15GB, namun pelanggan berbayar akan dapat menikmati sejumlah penawaran baru yang lebih terjangkau.Paket dasar berkapasitas 100GB masih ditawarkan seharga USD1,99 per bulan, sementara paket baru berkapasitas 200GB ditawarkan seharga USD2,99 per bulan.Sementara itu, paket berkapasitas 1TB seharga USD9,99 per bulan tidak lagi tersedia, dan digantikan oleh paket berkapasitas 2TB dengan penawaran harga yang sama.Dengan demikian, pelanggan yang membayarkan biaya berlangganan sebesar USD10 per bulan, kini akan mendapatkan ruang penyimpanan berkapasitas 2TB tanpa biaya tambahan. Google mengklarifkasi bahwa harga untuk paket dengan kapasitas lebih besar yaitu 10TB, 20TB, dan 30TB tetap sama.Langkah ini dihadirkan Google untuk menyediakan ruang penyimpanan berharga lebih terjangkau untuk pengguna reguler, dan tidak hanya bisnis. Selain harga lebih terjangkau dan dukungan teknis setiap hari, pelanggan Google One juga dapat menikmati keuntungan lain dari kredit Google Play dan promosi di sejumlah hotel di Google Search.Google menyebut berencana untuk menghadirkan lebih banyak keuntungan tambahan lainnya di masa mendatang. Pelanggan Google Drive berbayar akan scara otomatis diupgrade ke Google One dalam beberapa bulan mendatang, dari wilayah Amerika Serikat dan kemudian secara global.Sebelum di-upgrade, pengguna akan menerima email konfirmasi, memungkinkan penerima untuk mengelola paket penyimpanan dan keuntungan yang mereka peroleh.(MMI)