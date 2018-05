Telkomsel Adakan IndonesiaNEXT 2018

Jakarta: Telkomsel mengadakan IndonesiaNEXT, program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa melalui seminar, program sertifikasi, pelatihan komunikasi juga digital marketing lalu bootcamp.



“Sebagai perusahaan yang turut bertanggung jawab dalam memajukan generasi muda Indonesia, kami berupaya untuk mendukung pengembangan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat internasional," kata Direktur Human Capital Management Telkomsel, Irfan Tachrir.

"Melalui IndonesiaNEXT, kami berharap generasi muda kita semakin cakap dan kompeten untuk bersaing secara global.”Mengambil tema "Yes, I'm the Next", Telkomsel akan mengadakan program ini di 21 kampus yang ada di 21 kota Indonesia, yaitu Bogor, Padang, Lampung, Bandung, Makassar, Pontianak, Semarang, Malang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Karawang, Tasikmalaya, Cirebon, Solo, Surabaya, Denpasar, Manado, Ambon dan Banjarmasin.Awalnya, Telkomsel akan mengadakan seminar yang akan diikuti oleh 500 mahasiswa dari berbagai jurusan kuliah.Selain itu, Telkomsel juga akan mengadakan pelatihan digital marketing selama tiga hari. Di sini, peserta akan mendapatkan pelatihan materi sesuai dengan minat sebelum melakukan ujian sertifikasi internasional.Setelah itu, Telkomsel akan memilih 400 peserta untuk ikut serta dalam sertifikasi internasional. Ujian sertifikasi tersebut akan diadakan secara online. Dari 400 perserta, akan dipilih 100 peserta dengannlai terbaik untuk mengikuti pelatihan Technical Data Processing dan ujian sertifikasi internasional Microsoft Office Specialist Excel 2013.Kemudian, Telkomsel akan menentukan 30 peserta dengan nilai terbaik dari masing-masing kawasan untuk ikut pelatihan Communication Skill.Di bagian akhir, peserta akan diminta untuk melakukan presentasi di hadapan panel. Berdasarkan presentasi ini, akan terpilih tiga peserta terbaik dari masing-masing kota. Tiga terbaik per area akan mendapatkan pembekalan intensif berupa National Bootcamp.Tahun lalu, Telkomsel memiliki 10 peserta terbaik nasional yang mendapatkan pelatihan singkat di perguruan tinggi dan beberapa perusahaan teknologi di San Francisco, Amerika Serikat.(MMI)