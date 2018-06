Ponsel Sony Bakal Hilang dari Afrika dan Timur Tengah

Jakarta: Indonesia sudah lama tidak mendengar kabar bisnis smartphone Sony Xperia di Tanah Air. terakhir kali terdengar di tahun 2016, saat mereka merilis Sony Xperia Z5, M5 dan C5.



Kini hal yang serupa tampaknya juga akan di alami oleh Sony Mobile Business Group di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Turki pada bulan Oktober tahun ini. Kabar tersebut pertama kali digaungkan akun Twitter Evan Blass yang dikenal sebagai leaker industri smartphone ternama.



Dalam cuitan Evan disebutkan bahwa Sony Mobile akan menutup kantor dan operasionalnya di kawasan yang disebutkan tadi pada bulan Oktober. Apabila benar, maka dipastikan tidak akan ada lagi smartphone terbaru Sony yang hadir di kawasan itu termasuk layanan purna jual.



Mengutip Android Authority, kuat dugaan bahwa langkah ini diambil Sony akibat penjualan yang buruk dan berimbas terus menyusutnya pangsa pasar smartphone Sony di dunia.



Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I'm hearing that the company will "shut down its operations and offices" in the region by October.