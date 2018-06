Bos Amazon Jual Tiket Terbang ke Luar Angkasa Tahun Depan

Jakarta: Perlombaan ke luar angkasa oleh perusahaan teknologi di Amerika Serikat semakin mendekati kenyataan.



Apabila Space Origin milik Elon Musk dan Virgin Galactic milik Richard Branson masih tahap pengembangan, justru Blue Origin milik bos Amazon sudah siap menjual tiket untuk terbang melihat Bumi dari luar angkasa.

Dikutip dari Space News, Blue Origin yang didirikan oleh Jeff Bezos akan mulai menjual tiket perjalanan tersebut tahun depan, persisnya di tanggal 19 Juni 2019 untuk merasakan penerbangan menggunakan armada suborbital vehicle New Shepard milik Blue Origin.Kabar ini dipastikan oleh Senior Vice President Blue Origin Rob Meyerson saat memberikan diskusi mengenai aplikasi yang bisa digunakan di bumi sekaligus luar angkasa dalam acara Amazon Web Service Public Sector Summit perkembangan proyek Blue Origin."Kami berencana untuk segera menerbangkan New Shepard dengan berisikan penumpang dalam waktu dekat," ungkapnya setelah memutar video yang menampilkan fasilitas penerbangan New Shepard di West Texas, Amerika Serikat. Selama ini Blue Origin memang masih melakukan uji coba penerbangan tanpa awak.Beberapa waktu lalu Chief Executive Blue Origin bob Smith menuturkan bahwa pengembangan yang dilakukan sejauh ini adalah menciptakan kendaraan New Shepard agar siap dan stabil untuk diterbangkan sebelum membahas harga tiketnya.Jadi sejauh ini memang belum ada keterangan kisaran harga tiket perjalanan menggunakan layanan Blue Origin. New Shepard sendiri sudah melakukan uji coba terbang sebanyak delapan kali dan hanya mendapat sedikit masalah pada proses pendaratannya yang masih dianggap kurang nyaman bagi penumpang.(MMI)