LINE Rilis Asisten Digital Clova Auto di Mobil Toyota

Jakarta: LINE menghadirkan asisten virtual mereka, Clova, ke mobil buatan Toyota yang dilengkapi dengan Smart Device Link (SDL).



LINE memperkenalkan Clova dalam LINE Conference tahun lalu. Pada saat yang sama, mereka juga membahas potensi kolaborasi Clova dengan SDL. Teknologi itu lalu didemonstrasikan pada Tokyo Motor Show 2017.

Dengan menghubungkan perangkat mobile ke mobil, Anda akan bisa menggunakan asisten virtual buatan LINE via Clova Auto.Dengan bantuan Clova, Anda bisa mematikan lampu di rumah, memeriksa keadaan cuaca di tempat tujuan, mengirim dan menerima pesan LINE, memulai panggilan dengan Line juga mendengarkan musik melalui Line Music.Clova Auto akan hadir di mobil buatan Toyota yang sudah kompatibel dengan asisten virtual tersebut. LINE menyebutkan, ke depan, mereka akan terus mengembangkan fungsi dan layanan baru melalui Clova Auto.Perusahaan asal Jepang itu menyebutkan bahwa mereka akan mendukung pengguna sebelum dan sesudah mereka berkendara.Dengan LINE My Car Account, pengguna akan bisa berkomunikasi dengan kendaraan menggunakan LINE, mengatur tujuan di sistem navigasi, dan memeriksa bensin. LINE My Car Account telah ada di model terbaru dari Toyota Crown, New Sport Corolla dan Prius PHV.(MMI)