Motorola Segera Uji Android 8.0 di Moto G4 Plus

Jakarta: Motorola G4 Plus awalnya tidak muncul di daftar smartphone yang direncanakan Motorola kebagian Android 8.0 Oreo. Namun, Motorola memutuskan untuk memenuhi permintaan konsumen.



Satu tahun lalu, Motorola mengumumkan bahwa moto G4 Plus akan menerima Android 8.0 Oreo.

Sayangnya, 12 bulan kemudian smartphone inin masih menggunakan sistem operasi Android Nougat. Pengguna Moto G4 Plus diperkirakan masih akan menunggu beberapa bulan lagi untuk dapat menerima update Oreo.Kini beredar informasi terbaru yang menyebut bahwa Motorola tengah merekrut penguji untuk update Moto G4 Plus Android Oreo di Brazil. Hal ini dapat diartikan bahwa Moto G4 Plus akan diperbarui ke sistem operasi Android Oreo.Selain itu, informasi ini juga mengindikasikan bahwa Motorola membutuhkan waktu hingga dapat menggulirkan update tersebut kepada konsumennya. Sebelumnya, Motorola dikenal sebagai perusahaan dengan pengguliran update software cukup cepat.Namun beberapa tahun belakangan, update tersebut tidak diterima pengguna perangkat Motorola secepat sebelumnya.Setelah merekrut seluruh anggota tim yang diperlukannya untuk memulai proses uji Moto G4 Plus Android 8.0, Motorola diperkirakan akan melakukan pengujian setidaknya selama satu bulan, hingga versi final update ini siap dirilis.Update Android 8.0 Oreo untuk Motorola Moto G4 Plus diperkirakan rilis akhir tahun 2018 ini.(MMI)