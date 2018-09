Apple Bakal Siarkan Peluncuran iPhone di Twitter

Jakarta: Selama bertahun-tahun, Apple selalu mengadakan siaran langsung ketika meluncurkan produk barunya. Sayangnya, Apple biasanya membatasi perangkat yang bisa digunakan untuk menonton siaran langsung tersebut.



Sekarang, Apple akan melakukan siaran langsung dii Twitter, lapor TechCrunch. Ini adalah pertama kalinya Apple melakukan itu.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ?? below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu