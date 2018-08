Logitech Ikut Ciptakan Pengisi Daya Nirkabel untuk iPhone 2017

Jakarta: Informasi yang beredar menyebut bahwa Apple memiliki berbagai rencana besar untuk masa depan pengisian daya nirkabel pada iPhone, Watch, dan AirPods karyanya.



Namun, untuk saat ini, konsumen masih harus menunggu hingga AirPower yang diumumkan pada bulan September 2017 tersedia di pasar.

Sementara itu, raksasa teknologi berbasis di Cupertino, California ini merekomendasikan konsumen membeli produk seperti pelat pengisian daya nirkabel karya Morphie atau Belkin Boost Up untuk iPhone X, iPhone 8, atau iPhone 8 Plus.Keduanya dipasarkan dengan harga USD49,95 (Rp714.279), dan diklaim mampu menghadirkan performa yang baik dalam meningkatkan daya perangkat Apple generasi terbaru hingga saat ini, tanpa juntaian kabel.Produsen periferal asal Swiss, Logitech, menawarkan solusi pengisian daya nirkabel lebih efisien dan elegan, yang dirancang dengan kolaborasi Apple. Solusi ini memungkinkan pengguna memakai iPhone saat terhubung ke sumber daya.Solusi bernama Powered ini merupakan akesori untuk iPhone terbaru Logitech yang kompatibel dengan iPhone X, iPhone 8, atau iPhone 8 Plus, dalam posisi bersudut pandang 65 derajat. Posisi tersebut dapat memfasilitasi fitur pembuka kunci Face ID secara optimal.Selain itu, posisi ini juga mendukung kemampuan pengiriman pesan dengan mudah, serta mendukung pengalaman menonton film atau menggunakan fitur Face Time secara menyenangkan. Pengguna dapat meletakan iPhone dalam slot berbentuk huruf U, tanpa perlu mencari lokasi khusus untuk ponsel mereka.Logitech Powered juga menawarkan dukungan untuk mode pengisian daya dalam posisi horisontal dan landscape. Pengguna juga dapat menggunakan Logitech Powered untuk mengisi perangkat Android bersertifikasi Qi dan dengan dimensi dan konfigurasi coil serupa iPhone.Perangkat Android yang juga didukung oleh Logitech Powered adalah Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge. Sementara itu, baterai iPhone X, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus dapat terisi dengan cepat via pengisian daya nirkabel berdaya 7,5 watt.Menyoal harga, Logitech Powered ditawarkan dengan harga lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk karya Morphie dan Belkin, yaitu seharga USD79,99 (Rp1,1 juta). Perangkat dalam warna putih ini hadir dengan bobot 412 gram dan berketebalan 3 mm dan dilindungi proteksi suhu tinggi superior.(MMI)