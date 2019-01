Sony Umumkan Ponsel Baru di MWC 2019

Jakarta: Setelah mengumumkan perangkat kelas menengah baru yaitu Xperia XA2, XA2 Ultra, dan Xperia L2 di ajang CES 2018 lalu, Sony kembali memeriahkan pergelaran acara pada tahun 2019 ini, diperkirakan dengan meluncurkan Xperia XA3, XA3 Ultra, and Xperia L3.



Namun, Sony dilaporkan memiliki rencana berbeda, dan bersiap untuk mengumumkan rangkaian perangkat baru pada acara Mobile World Congress (MWC) 2019 mendatang.

Perangkat ini disebut sebagai langkah awal dari penerapan strategi baru Sony untuk memperoleh keuntungan.Kehadiran Sony di ajang yang berlangsung di Barcelona, Spanyol, ini bukanlah hal baru. Sebab ajang ini dimanfaatkan Sony untuk mengumumkan Xperia XZ2 and XZ2 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia X, dan sejumlah perangkat kelas menengah dan high-end setiap tahunnya.Belum tersedia informasi terkait peluang pengumuman Xperia XZ4, XZ4 Compact, XA3, XA3 Ultra, and L3 pada akhir bulan Februari mendatang. Selain itu, Sony juga akan menghadirkan Xperia XA3, XA3 Ultra, and L3 di waktu yang berbeda.Sementara itu, Vice President of Marketing Sony North America, Don Mesa mendukung rumor yang menyebut Sony tidak akan meluncurkan Xperia XZ4 Compact. Tidak secara jelas mengonfirmasi, pernyataan Mesa ini turut mengindikasikan Sony telah kehilangan kepercayaan diri pada perangkat di lini Compact.Sony juga dilaporkan telah meyakini bahwa konsumen menginginkan area permukaan lebih luas untuk konten. Meskipun demikian, Mesa berpendapat bahwa selalu ada ruang untuk perangkat berukuran berbeda.Sony berharap dapat menghadirkan pengalaman kamera lebih baik pada ponsel cerdas karyanya selanjutnya, sembari menunggu waktu yang tepat untuk merilis perangkat pertama dengan dukungan konektivitas 5G pertamanya.(MMI)