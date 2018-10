Warga AS tak Bisa Bedakan Bot dan Manusia

Jakarta: Kebanyakan warga Amerika Serikat tidak bisa membedakan bot di media sosial dengan manusia. Selain itu, sebagian besar juga menganggap bahwa bot itu jahat, menurut studi terbaru dari Pew Research Center.



Hanya 47 persen warga AS yang merasa percaya diri mereka bisa membedakan bot di media sosial dengan manusia. Sebagai perbandingan, kebanyakan warga AS dalam studi tentang hoaks merasa percaya diri mereka bisa membedakan berita asli dengan palsu.

Untuk melakukan studi ini, Pew Research melakukan survei pada lebih dari 4.500 orang dewasa di AS. Dari studi itu, diketahui bahwa banyak orang dewasa tidak tahu banyak soal bot. Sebanyak dua per tiga warga AS pernah mendengar tentang bot di emdia sosial.Namun, hanya 16 persen yang tahu banyak tentang bot, sementara 34 persen lainnnya mengaku tidak tahu tentang bot sama sekali, menurut laporan The Verge. Biasanya, orang yang tahu tentang bot justru adalah remaja. Pria memiliki kemungkinan lebih besar untuk tahu tentang bot dari wanita.Mengingat survei ini dilakukan dengan meminta responden untuk menjawab pertanyaa, ada kemungkinan data dari responden terlalu subjektif. Dari kelompok yang mengaku pernah mendengar tentang bot, 80 persen mengatakan bahwa akun bot digunakan untuk kepentingan jahat.Terlepas dari apakah seseorang mendukung Partai Republik atau Demokrat, muda atau tua, mereka menganggap bot adalah sesuatu yang jahat. Semakin banyak orang tahu tentang bot di media sosial, mereka semakin enggan untuk mendukung penggunaan bot untuk berbagai fungsi.Secara keseluruhan, dari studi ini terlihat bahwa masyakarat AS khawatir akan keberadaan bot tapi tidak bisa mengidentifikasi bot. Meskipun begitu, para peneliti sebenarnya telah menemukan cara untuk melawan bot.Salah satunya adalah algoritma yang diajukan oleh para akademisi MIT Sloan yang akan membedakan bot dan manusia berdasarkan interaksi mereka dengan akun lainnya.(MMI)