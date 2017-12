Bos Amazon Kembali Pamer Uji Coba Perjalanan Luar Angkasa

Jakarta: Bukan hanya Elon Musk yang ingin membawa manusia berwisata ke luar angkasa. Pendiri Amzon Jeff Bezos juga punya proyek yang sama dengan nama Blue Origin. Kemarin, Blue Origins baru saja menguji kembali kendaraan wisata luar angakasa yang akan dipergunakan.



Dilaporkan Engadget, lewat akun Twitter miliknya Bezos membagikan video uji coba kendaraan Crew Capsule 2.0 yang diterbangkan menggunakan roket buatan mereka pada 12 Desember 2017 kemarin. Video uji coba tersebut diunggah ke YouTube dengan akun Blue Origin.



Full video of Mannequin Skywalker’s ride to space. Unlike him, you’ll be able to get out of your seat during the zero gee part of the flight. And ignore the pinging sound – it’s just from one of the experiments on this flight. #NewShepard @blueorigin https://t.co/dJ5VEeaWb6 pic.twitter.com/qGQC1vfW7D