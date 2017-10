Telkomsel IndonesiaNEXT untuk Berikan Sertifikasi Kepada Anak Muda

Metrotvnews.com, Medan: Millennials adalah generasi yang diakui memiliki keahlian lebih banyak ketimbang generasi pendahulunya, dan menciptakan dunia kerja yang sangat berbeda dan kompetitif. Namun, memiliki keahlian saja tidak cukup untuk modal kerja, sertifikasi bisa menjadi nilai tambah bagi keahlian mereka ketika melamar kerja.



Atas kondisi tersebut, Telkomsel kembali menggelar program IndonesiaNEXT yang pertama kali diadakan pada tahun 2016. Program ini merupakan inisiatif Telkomsel untuk memberikan sertifikasi atas keahlian para millennials saat ini yaitu mahasiswa untuk menghadapi persaingan global di dunia kerja.

Dengan tema "Get Ready to Be The Next", program ini berisi rangkaian seminar dan sertifikasi bagi para mahasiswa di beberapa kampus pada enam kota, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar."Saat ini millennials memiliki tantangan yang cukup besar di dunia kerja, persaingannya semakin kompetitif. Makanya program ini digelar sehingga membantu mereka memiliki modal untuk memasuki dunia kerja. Jadi kita permudah mereka melakukan sertifikasi atas keahlian mereka," tutur Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati.Para peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan akan mendapatkan seminar yang dihadiri tokoh inspiratif mulai dari Handry Santiago (CEO General Electric Indonesia), Sakti Makki (Co-founder Makki Makki), Harry Nugraha (Country Manager Intel Indonesia), Aulia E. Marinto (CEO Blanja.com), dan lainnya.Pada sesi pelatihan untuk sertifikasi, nantinya peserta akan mendapatkan pelatihan yang mengasah kemampuan mereka selama 3 hari mulai dari pemanfaatan software serta kemampuan berkomunikasi terkait bidang seperti manajemen, ekonomi, teknologi, sistem komputer, hingga multimedia.Sertifikasi yang diperoleh nantinya bisa menjadi Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan bagi mereka yang lulus sertifikasi berkesempatan untuk mengikuti kegiatan magang di Telkomsel, bahkan short course di perusahaan ternama di luar negeri. Di tahun 2016, program IndonesiaNEXT berhasil menjaring 3.800 peserta dari 344 kampus negeri dan swasta di seluruh Indonesia.(MMI)