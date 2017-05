Layanan Facebook Lumpuh

Metrotvnews.com, Jakarta: Facebook mengalami gangguan. Sejak pagi ini, layanan jejaring sosial terbesar di dunia tersebut tidak bisa diakses oleh berbagai penggunanya. Jika Anda mencoba mengakses dari peramban atau browser, Anda akan dihadapkan dengan tampilan error dan tidak bisa masuk ke layanan Facebook.



Lumpuhnya layanan Facebook pagi ini memunculkan tagar khusus di Twitter yaitu #facebookdown. Menurut akun resmi Outage Report, Facebook mengalami gangguan sejak pukul 08.00 WIB pagi tadi.

Facebook is having issues since 09:17 PM EST https://t.co/YbrNS7dpo9 RT if you're also affected #facebookdown pic.twitter.com/vNjRFSlGy3

Trying to login to facebook, and got this error again?

What's wrong with this @facebook #facebookdown pic.twitter.com/VJbhJ0k2yR