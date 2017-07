Google Street View Tampilkan Tempat Ikonik Game of Thrones

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Google Street View mengumpulkan gambar dari berbagai lokasi pembuatan film Game of Thrones. Dengan begitu, Anda bisa menjelajahi tempat-tempat ikonik di Seven Kingdoms. Proses pengambilan gambar unuk Game of Thrones sendiri dilakukan di berbagai negara, seperti Skotlandia, Irlandia, Islandia dan Spanyol.



Stark

Rumah keluarga Stark, Winterfell, didasarkan pada Kastil Doune yang terletak di distrik Stirling, Skotlandia tengah dan Kastil Ward di Irlandia Utara. Sementara pengambilan gambar untuk hutan dekat Winterfell dilakukan di Tollymore Forest Park di Pegunungan Mourne Irlandia utara. Di hutan ini, Ned stark menemukan 6 serigala yang kemudian diberikan pada masing-masing anak keluarga Stark.

Pegunungan Frostfang, tempat jon snow dan Qhorin Halfhand melakukan ekspedisi untuk Night's Watch dan menjadikan Ygritte sebagai tahanan mereka difilmkan di Höfðabrekka, Islandia. Sementara gambar dari tempat Jon merusak sumpahnya sebagai anggota Night's Watch diambil di goa Grjótagjá di Islandia.Bravos, yang merupakan rumah dari Iron Bank dan The House of Black and White, kuil yang didedikasikan untuk Many-Faced God tempat Arya berlatih dengan Jaqen H'ghar, didasarkan pada Katedral St. Jacob di Sibenik, Kroasia. Sementara adegan ketika Brienne dan Podrick menemukan Arya diambil di Taman Nasional Thingvellir, Islandia selama 3 hari.Tower of Joy, tempat ned stark pergi untuk menyelamatkan saudaranya, Lyanna, dalam penglihatan Bran Stark disyuting di Castle of Zafra, Guadalajara, Spanyol. Citadel Grand Library difilmkan di Biara Sant Pere de Galligants di Girona, Spanyol.Ibu kota Westeros, King's Landing, difilmkan di Dubrovnik, sebuah kota bernuansa abad pertengahan di Kroasia. Di King's landing, dapat ditemukan Iron Throne, yang awalnya dimiliki oleh Targaryens. Sebagian dari Kingsroad -- yang merupakan tempat Arya menyamar sebagai laki-laki dan terikat dengan Night's Watch sebelum melarikan diri dari King's Landing -- disyuting di Dark Hedges, Irlandia Utara.Pengambilan gambar dari Green Gardens of King's Landing dilakukan di desa kecil yang berjarak sekitar 20 menit dari Dubrovnik’s Old Town. Dalam film, ada banyak percakapan yg terjadi di taman ini. Water Gardens of Dorne difilmkan di Real Alcázar, Seville, Spanyol. Di Water Garden ini, anak perempuan Cersei, Myrcella, bermain dengan cinta sejatinya, Pangeran Trystane Martell.Sementara adegan ketika Cersei diapaksa untuk berjalan telanjang untuk menebus dosanya, membiarkan orang-orang melecehkan, meludahi hingga melemparkan barang pada Cersei, difilmkan di St. Dominic Street di Dubrovnik, Kroasia.Daenerys mengambil kembali naga yg dicuri oleh Pyat Pree di House of the Undying, yang disyuting di Menara Mineta di Dubrovnik, Kroasia. Untuk pengambilan gambar dari The Long Bridge of Volantis, kru film menggunakan satu jembatan di Córdoba, Spanyol. untuk membuatnya terkesan lebih besar dan menambahkan bangunan serta pasar di atasnya, digunakan CGI.Daenerys melalui Dothraki Sea pada awal musim ke-6. gambar untuk Dothraki Sea ini diambil di gurun di Spanyol Utara, yaitu Bardenas Reales.(MMI)