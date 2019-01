Tren AI dan IoT, Apacer Sediakan Produk Segmen Industri

Jakarta: Apacer mengumumkan perluasan bisnis, dengan menghadirkan segmen produk untuk industri.



Apacer menyebut bahwa langkah ini diambil dari hasil pengamatan bahwa tren kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) dan Internet of Things (IoT) termasuk teknologi 5G yang ke depannya menciptakan lahan bisnis atau model ekonomi baru.

Teknologi tersebut akan memandang data sebagai sebuah komoditi ekonomi yang baru dan Apacer sendiri sudah lama berbisnis di produk perangkat penyimpanan data untuk berbagai kebutuhan dan kalangan pengguna.Seluruh produk Apacer yang dirilis ke pasar mulai tahun ini akan memiliki label "Apacer for Industrial". Ini sebagai tanda bahwa produk tersebut untuk segmen industri. Nilai lebihnya adalah produk segmen ini memiliki daya tahan paling tinggi.Berbeda dari produk konsumen biasa, segmen industri sudah memperoleh sertifikasi lulus beragam pengujian standar kualitas. Kehadiran label penanda khusus ini akan memudahkan konsumen yang mencari pilihan produk Apacer untuk industri.Apacer yang sudah dikenal sebagai penyedia perangkat penyimpanan data juga menyediakan sebuag QR code pada label "Apacer for Industrial" yang bisa dipindai dan menampilkan catatan identitas dan informasi kualitas produk tersebut."Kami ingin menyediakan produk yang memiliki dukungan penuh antara hardware dengan software. Apacer sendiri memiliki fokus ke beberapa segmen seperti pertahanan, transportasi, jaringan, otomatisasi manufaktur, IoT, kesehatan, dan industri game," kata VP of Apacer Vertical Market Application Division, Cindy Huang.(MMI)