Pesaing Netflix Bakal Siarkan Esport

Metrotvnews.com: Esport tampaknya bakal mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pelaku industri konten stremaing, setelah pesaing Netflix, yaitu Hulu, menyatakan ikut menghadirkan saluran esport.



Layanan streaming film Hulu merupakan joint venture antara Disney, Time Warnet, dan 21st Century Fox. Mereka telah menandatangi kerja sama dengan organisasi esport besar ESL (Electronics Sport League) untuk membuatkan konten yang berkaitan dengan esport.

"Esport itu identik dengan kalangan muda yang menguasai teknologi digital, dan Hulu adalah salah satu layanan digital yang juga menyasar target konsumen tersebut. Jadi, perpaduan keduanya pas dan bisa menjadi media untuk semakin mempopulerkan esport ke penonton yang selama ini mungkin belum mengetahui esport," beber ESL Senior VP of Global Media Rights and Distribution Nik Adams.Ada empat konten yang akan digarap ESL bersama Hulu. Pertama, Player V Player yang akan membahas isu terkini dari tren esport oleh influencer atau tokoh di tren tersebut. Debat ini akan jadi debat yang dilakukan sambil bermain game.Konten kedua, yaitu Bootcamp, berupa reality show menyoroti perjalanan team CS:GO bernama The Immortals mencari 3 personil baru untuk mengikuti pertandingan esport di bulan November.Konten ketiga, Defining Moments yang membahas sejarah hal-hal terkait perkembangan tren esport, misalnya tema tentang gaya permainan tertentu yang populer di pertandingan. Konten terakhir adalah ESL Replay yang mengulas momen pertandingan terbaik dari empat turnamen eSport terbesar di dunia.Industri televisi Amerika Serikat menjadi pertama yang mulai mengangkat pertandingan esport ke layar lebar dan mainstream. Sejauh ini, pertandingan esport hanya bisa disaksikan lewat layanan streaming seperti Twitch, YouTube, dan Twitter, yang memang berbasis sebagai platform video on-demand.Bisa diprediksi bahwa beberapa tahun ke depan esport bukan lagi dianggap sebagai olahraga baru atau anak tiri, melainkan sepadan dengan olahraga pada umumnya yang bisa dikompetisikan.(MMI)