Fitur Baru Instagram Bantu Tinjau Unggahan

Jakarta: Instagram mengumumkan kehadiran fitur baru bertajuk You're All Caught Up, ditujukan untuk memudahkan pengguna mengelola feed mereka. Fitur ini memungkinkan pengguna meninjau konten yang diunggah oleh pengguna yang mereka ikuti.



Sebagai informasi, fitur ini turut memanfaatkan algoritma yang diluncurkan Instagram sejak dua tahun lalu. Algoritma ini sempat memicu protes dari pengguna karena tidak menampilkan konten di halaman feed sesuai dengan urutan waktu, melainkan relevansi dan kedekatan dengan pengguna.

Pada dasarnya, pengguna dapat menggulirkan jari pada halaman beranda di aplikasi untuk melihat konten unggahan, dan Instagram akan menampilkan pesan pada layar yang menginformasikan bahwa konten tersebut merupakan unggahan dalam kurun waktu 48 jam terakhir.Selain itu, pengguna Instagram juga akan menemukan unggahan yang telah dilihat bersamaan dengan unggahan lebih lama dari dua hari, di bagian bawah pesan You're All Caught Up. Fitur baru ini kini telah tersedia pada aplikasi Instagram versi Android dan iOS.Sebelumnya, Instagram juga menggulirkan fitur stiker baru untuk Stories, bertajuk Question. Stiker ini memungkinkan pengguna menanyakan pertanyaan yang dapat dituliskan di bagian Ask me question, dan pengikut dapat memberikan jawaban pada bagian Type Something.Instagram juga telah menggulirkan fitur baru lainnya untuk aplikasi versi iOS dan Android, memungkinkan pengguna melakukan panggilan video melalui percakapan di Direct Message, baik secara pribadi ataupun grup. Fitur ini diwakili oleh ikon serupa kamera perekam di sudur kanan atas percakapan.Selain panggilan video, pengguna Instagram juga dimanjakan melalui fitur Picture-in-Picture, memungkinkan pengguna untuk mengecilkan layar panggilan video dan menempatkannya di sudut kanan bawah layar sehingga dapat melakukan aktivitas lainnya.(MMI)