Nokia Umumkan Produk Baru pada 11 Oktober

Jakarta: HMD Global siap mengumumkan sejumlah hal baru terkait merek Nokia pada bulan Oktober ini.



Pada bulan September lalu, perusahaan asal Finlandia ini akan menyebut akan menggelar acara peluncuran pada 4 Oktober di sejumlah kota di wilayah Eropa.

Kala itu, belum tersedia informasi terkait rencana HMD Global dalam mengumumkan ketersediaan global dari Nokia 5.1 Plus dan Nokia 6.1 Plus, atau terkait pengumuman perangkat baru. Hal tersebut dilaporkan Phone Arena bukan sebagai satu-satunya pengumuman penting untuk penggemar Nokia.Sebab, HMD Global baru saja mengonfirmasikan penyelenggaraan acara lainnya, yang akan dihelat pada tanggal 11 Oktober mendatang di India. Pada undangannya, HMD Global menyebut akan menyampaikan pengumuman penting untuk memulai musin perayaan.Meskipun demikian, undangan tersebut tidak mengindikasikan rencana HMD Global merilis perangkat barunya.Menilai dari kalimat yang tercantum pada undangan, HMD Global mengindikasikan perangkat baru akan diumumkan pada 4 Oktober dan bukan pada minggu depan.Kini rumor terbaru mengklaim bahwa peluncuran Nokia 9 telah ditunda hingga awal tahun 2019, sehingga satu-satunya smartphone baru yang akan diumumkan oleh HMD Global adalah Nokia 7.1 Plus, perangkat segmen menengah dengan dukungan prosesor Snapdragon 710.Sementara pada tanggal 11 Oktober, acara tersebut diprediksi akan dimanfaatkan oleh HMD Global untuk mengumumkan hal yang secara keseluruhan terkait untuk pasar India.Sebelumnya, badan regulasi telekomunikasi Tiongkok, TENAA mengonfirmasi kehadiran Nokia 7.1, dan merilis sejumlah gambar smartphone tersebut.(MMI)