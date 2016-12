3 Aplikasi Ini Jadi Juara Telkomsel The NextDev 2016

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah melewati berbagai tahapan seleksi sejak bulan Oktober 2016, Kostoom, Habibi Garden, dan Juru Parkir terpilih menjadi tiga aplikasi terbaik dalam Telkomsel The NextDev 2016.



Ketiga aplikasi ini berhasil mendapat penilaian tertinggi dari total 20 finalis pada masa penjurian akhir dan berhak mendapatkan berbagai hadiah termasuk uang tunai, paket mentoring, akses ke pasar, publisitas aplikasi, hingga studi banding, dan peluang monetisasi aplikasi.

Dalam tahap akhir penjurian, para finalis ditantang untuk melakukan serangkaian aktivitas untuk melihat kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan berbagai stakeholders.Adapun empat orang juri yang mewakili berbagai bidang untuk pemilihan tiga aplikasi terbaik The NextDev 2016 adalah Dennis Adhiswara (CEO Layaria & Sekjen PARFI), Adita Irawati (Vice President Coporate Communication Telkomsel), Yansen Kamto (CEO Kibar), dan Anindya Kusuma Putri (Puteri Indonesia 2015)."The NextDev bertujuan untuk menggali potensi anak muda Indonesia dalam menciptakan mobile apps yang mampu memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat," ujar Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah."The NextDev mengajak anak muda untuk mewujudkan imajinasi dan ide mereka dalam hal pengembangan Kota Pintar dan Desa Pintar, serta menjadi bagian dari program untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik."The NextDev juga dikatakan bukan hanya kompetisi, namun juga menjadi penghubung antara startup lokal dengan pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya iklim kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi sebagai solusi smart city. The NextDev memandang para startup lokal sebagai aset bangsa yang perlu dibina dan difasilitasi agar bisa terus berkembang dan memiliki daya saing di tingkat regional.Sebagai bagian dari apresiasi, para pemenang The NextDev akan diajak untuk berkunjung langsung ke Silicon Valley, Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan beberapa startup terdepan di dunia dan mendapatkan kesempatan berkolaborasi melalui project bersama.Pada ajang kali ini, terdapat lebih dari 1000 aplikasi yang terdaftar di tahap kualifikasi. Dari seluruh aplikasi mobile yang masuk, dilakukan kualifikasi tingkat regional yang menghasilkan 80 kontestan.Selanjutnya, dalam seleksi tingkat nasional, proses penjurian yang berlangsung selama dua hari untuk menentukan 20 peserta terbaik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui video conference antara dewan juri baik internal maupun eksternal Telkomsel di Jakarta dan para peserta yang berlokasi di 19 titik.Para kontestan tersebut melakukan pitching atas karya mereka di hadapan para juri yang merupakan praktisi dan pakar berpengalaman di industri digital.Penjurian dinilai berdasarkan tiga parameter, yakni usability atau user experience, kesesuaian tema dan impact level, serta kesiapan produk, hingga akhirnya terpilih 20 besar finalis The NextDev 2016.(MMI)