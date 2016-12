Lupakan Om Telolet Om, NASA adalah Juara Media Sosial Sepanjang 2016

Metrotvnews.com: Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 dipenuhi dengan beragam berita mengenai kemajuan manusia dalam hal teknologi antariksa. Tidah hanya berita mengenai satelit dan stasiun luar angkasa, 2016 juga dipenuhi dengan berita mengenai penjelajahan di planet lain, spserti Mars dan Pluto.



NASA merupakan salah satu agensi antariksa yang paling getol melakukan penjelajahan dan penelitian di tahun 2016. Namun, tahukah Anda jika NASA sebenarnya sedang mengalami krisis keuangan di tahun 2016?

A purple nebula, in honor of Prince, who passed away today. https://t.co/7buFWWExMw pic.twitter.com/ONQDwSQwVa

#SpaceWalkSelfie Back on the grid! Great first spacewalk yesterday. Now on to the next one next week. #YearInSpace pic.twitter.com/7qXLiKzaKA