Sidik Jari Samsung Galaxy S10 Mungkin Pakai Teknologi Qualcomm

Jakarta: Samsung kabarnya akan menggunakan sensor pemindai sidik jari ultrasonik generasi ketiga Qualcomm pada perangkat unggulan terbarunya, Galaxy S10, dan menghilangkan sensor pemindai iris mata. Konfirmasi kedua kini muncul dari leakster Ice Universe.



Leakster tersebut juga berspekulasi bahwa sensor pemindai sidik jari baru dan teknologi layar akan tersedia secara eksklusif di perangkat Samsung, setidaknya pada pertengahan tahun 2019 mendatang. Menurut bocoran informasi terbaru, sensor pemindai sidik jari ini dirancang untuk seri Galaxy S10.

Yes, the S10 cancels the iris sensor and the ultrasonic fingerprint is enough to replace it.