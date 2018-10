Intel Bantah Berhenti Garap Prosesor 10nm

Jakarta: Masalah produksi prosesor Intel yang menyebabkan stok di pasar berkurang dan menggangu pengembangan proseseor fabrikasi 10nm tampaknya semakin serius. Rumor ini mulai beredar ketika Intel memproduksi prosesor terbarunya.



Intel berhenti menghentikan pengembangan dan produksi prosesor dengan fabrikasi terbaru, yaitu 10nm, menurut laporan situs SemiAccurate, yang mengaku mendapatkan informasi dari orang dalam perusahaan prosesor tersebut, lapor Ars Technica.

Media reports published today that Intel is ending work on the 10nm process are untrue. We are making good progress on 10nm. Yields are improving consistent with the timeline we shared during our last earnings report.