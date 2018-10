Tech Demo Day Pertemukan Startup Indonesia dan Korea Selatan

Jakarta: Tech-Startup Demo Day diadakan di Soehana Hall, The Energy Building minggu lalu. Tujuan dari acara itu adalah untuk mempertemukan startup, investor, dan pemangku kepentingan lain dari Indonesia dan Korea Selatan.



Pada acara itu, 25 startup dari Indonesia dan Korea Selatan melakukan picthing di hadapan 100 investor, pakar industri, dan stakeholder lain.

Acara itu diadakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dari Indonesia dan Kementerian Startup dan UKM Korea dan Kementerian Olahraga, Budaya, dan Pariwisata dari Korea Selatan.Sementara sesi pitching merupakan tanggung jawab Small Medium Business Cooperation (SBC) yang menggandeng Korea International Trade Association (KITA), Korea Creative Content Agency (KOCCA), dan Angel Investor Network Indonesia (ANGIN)."Saya yakin demo day ini akan jadi awal kerja sama masa depan antara pemerintah Republik Korea dan Indonesia untuk mempromosikan dan mengembangkan startup yang sukses," kata Direktur SBC, Kim Jaehyeok.Demo Day adalah bagian dari program Global Mentoring dari SBC, KITA, KOCCA, dan ANGIN. Program ini memiliki tujuan untuk mengetahui potensi dan pengembangan startup Korea Selatan untuk masuk ke pasar Indonesia.Dalam program ini, 15 pelaku startup dari Korea Selatan mengikuti kegiatan selama satu minggu. Beberapa pelatihan itu seperti mentoring dari perusahaan modal ventura, kunjungan ke kantor Go-Jek, Qraved, dan akselerator, juga berpartisipasi dalam Tech in Asia Conference 2018.Dari 25 startup yang hadir, sebanyak 15 startup berasal dari Korea Selatan sementara 10 lainnya berasal dari Indonesia. Sepuluh startup asal Indonesia antara lain MSMB Agri, Bly, Gudang Voucher, Bizshare, Manpro, Svara, Qiwii, Allesh Power, Vaxcorp, dan Ponja.Sementara 15 startup yang berasal dari Korea Selatan adalah DTS, Mhmind Inc., Medi Whale, Davin Holdings Co., Ltd, Paintpam Inc., Stylepill, Payperse Inc., Wayne Inc., Xrisp Co. Ltd., Hope Co. Ltd., Earback, Tripeaks, Ad Design Co., Zeus Tech, and Softgear Inc.(MMI)