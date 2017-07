Kaspersky Luncurkan Antivirus Gratis

Metrotvnews.com: Kaspersky akhirnya meluncurkan software antivirus gratis setelah melakukan pengujian di beberapa kawasan selama satu setengah tahun. Dalam masa percobaan, antivirus ini hanya tersedia di Rusia, Ukraina, Belarus, Tiongkok dan negara-negara Nordik. Namun, sekarang, antivirus itu telah tersedia secara global.



Memang, versi gratis dari antivirus buatan Kaspersky ini tidak memiliki fitur selengkap versi berbayar, tapi setidaknya ia telah menawarkan fitur-fitur penting untuk melindungi PC Anda. Beberapa fitur yang tidak ada pada antivirus versi gratis antara lain VPN, Parental Controls dan Online Payment Protection, lapor Engadget.

Perusahaan asal Rusia itu mengatakan, software buatan mereka tidak dipenuhi dengan iklan seperti antivirus gratis yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Sebagai gantinya, Kaspersky akan mendapatkan untung dengan menggunakan data yang Anda kontribusikan untuk memperbaiki teknologi pembelajaran mesin yang digunakan di berbagai produk mereka.Dalam waktu beberapa hari ke depan, antivirus gratis ini akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada dan kebanyakan negara Asia Pasifik. Setelah itu, Kaspersky akan meluncurkannya di negara-negara lain, yaitu pada bulan September hingga November.Belakangan, Kaspersky tengah mengalami masalah di AS. Alasannya karena mereka dituduh menjadi mata-mata untuk pemerintah Rusia. Bloomberg menuduh bahwa Kaspersky bekerja sama dengan badan intelijen Rusia. Pendiri perusahaan keamanan ini, Eugene Kaspersky kemudian menawarkan untuk menunjukkan source code dari produknya untuk membuktikan bahwa perusahaannya memang tidak berkolaborasi dengan pemerintah Rusia.Namun, pemerintah AS tetap mengeluarkan Kaspersky dari daftar vendor layanan IT yang disetujui oleh pemerintah.(MMI)