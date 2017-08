Bantu Sebar Internet, Microsoft Manfaatkan Spektrum TV tak Terpakai

Metrotvnews.com: Microsoft ingin meningkatkan kualitas broadband di kawasan pedesaan menggunakan spektrum TV yang tidak dimanfaatkan, yang juga sering disebut dengan white spaces. Dalam waktu 5 tahun ke depan, Microsoft ingin menghilangkan kesenjangan akses internet yang ada di Amerika Serikat.



Saat ini, menurut laporan The Verge, banyak kawasan pedesaan AS yang mengakses internet menggunakan koneksi kabel yang kurang baik, modem radio atau bahkan teknologi satelit. Kecepatan internet di kawasan tersebut biasanya tidak cukup tinggi untuk menjelajah internet atau menonton video streaming.

Spektrum TV yang tidak digunakan, yang ada pada frekuensi 600 MHz, dapat digunakan untuk merealisasikan proyek Microsoft. Frekuensi ini memiliki bandwidth yang cukup untuk menyediakan internet ke ribuan rumah. Untuk merealisasikan rencana ambisiusnya ini, Microsoft akan memanfaatkan pengalaman yang mereka dapatkan setelah menyelesaikan proyek penggunaan white space di 17 negara yang berbeda."Di Microsoft, kami siap untuk menginvestasikan sumber daya kami sebagai katalis untuk adopsi yang lebih luas dari model baru ini," ujar Brad Smith, Chief Legal Officer, Microsoft. Perusahaan asal Redmond itu menciptakan Rural Airband Initiative, program kolaborasi antara Microsoft dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk menyelesaikan 12 proyek di 12 negara bagian dalam 12 bulan ke depan."Tujuan kami bukan untuk masuk ke bisnis telekomunikasi atau mendapatkan untung langsung dari proyek ini," ujar Smith. "Kami akan menginvestasikan modal awal yang dibutuhkan proyek ini untuk memperluas kawasan yang dijangkau oleh broadband, mendapatkan sebagian keuntungan dari operator untuk mengembalikan investasi kami dan kemudian, menggunakan pendapatan ini untuk berinvestasi di proyek lain untuk memperluas jangkauan broadband."Kami percaya, pendekatan ini baik untuk AS dan juga bisnis kami. Jika orang-orang yang mendapatkan akses ke internet memadai di AS bertambah sebanyak 23 juta orang, maka semua perusahaan teknologi di AS akan diuntungkan."Microsoft berencana untuk menghubungkan 2 juta orang ke internet dengan investasi mereka sendiri. Nantinya, mereka akan membantu para rekan operator telekomunikasi untuk melayani lebih dari 20 juta orang dengan jaringan internet di kawasan pedesaan mereka. Kini, Smith meminta pemerintah AS untuk mendukung usaha mereka tersebut.Microsoft ingin agar Komisi Komunikasi Federal (FCC) memastikan setidaknya 3 channel di bawah 700 MHz dibiarkan tanpa lisensi di semua pasar di AS. Microsoft juga ingin agar pemerintah meningkatkan investasi infrastruktur yang menargetkan perluasan jaringan broadband di kawasan pedesaaan.(MMI)