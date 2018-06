Qualcomm Snapdragon 850 Muncul, Apa Targetnya?

Jakarta: Pada ajang Computex 2018 yang digelar di Taiwan, Qualcomm mengumumkan prosesor terbarunya Snapdragon 850.



Apabila Anda mengikuti perkembangan prosesor buatan Qualcomm tentu membaca angkanya saja Anda sudah menebak bahwa prosesor ini masuk dalam seri 800 atau yang paling tangguh. Snapdragon 850 sendiri merupakan prosesor tertinggi Qualcomm saat ini.

Qualcomm justru memastikan bahwa Snapdragon 850 akan digunakan untuk laptop, sehingga tidak hanya memiliki kemampuan komputasi layaknya laptop mainstream, tapi hadir dengan desain mungil yang mendukung mobilitas sekaligus menyajikan kekuatan ala smartphone.Snapdragon 850 menjadi penerus dari Snapdragon 835 yang juga disematkan pada laptop berbasis Windows 10 dengan mengusung tema Always On, Always Connected PC. Berbasis fabrikasi 10nm, Snapdragon 850 memungkinkan desain laptop lebih ramping dan fanless.Qualcomm Snapdragon 845 mengandalkan modem X20 seperti pada prosesor sebelumnya, sehingga mampu selalu terkoneksi Wi-Fi LTE dan mendukung kecepatan koneksi 1,2Gbps.Baterai laptop yang mengadopsinya juga akan memiliki daya tahan hingga 25 jam serta peningkatan performa kinerja 30 persen dibandingkan Snapdragon 835."Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Samsung untuk menawarkan mobilitas yang dikombinasikan dengan produktivitas dan entertainment dari Windows 10," ungkap Senior Vice President and General Manager, Mobile Business Unit, Qualcomm Technologies Alex Katouzian.Hal ini bisa diartikan bahwa Samsung akan menjadi yang pertama mengimplementasikannya. Namun tidak diketahui secara pasti apakah Snapdragon 850 benar hadir di laptop Samsung.Untuk produk smartphone sendiri, sejauh ini kebanyakan smartphone premium baru mengandalkan Smapdragon 845, sehingga tidak heran apabila Qualcomm yang berencana merilis Snapdragon 850 tahun ini justru fokus kepada laptop.(MMI)