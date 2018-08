Anda Bisa Gunakan Stiker Polling di DM Instagram

Jakarta: Pengguna Instagram kini bisa menggunakan stiker pemungutan suara pada Direct Message. Fitur stiker polling ini pertama kali diperkenalkan pada tahun lalu. Ketika itu, stiker pemungutan suara hanya bisa digunakan di Instagram Stories.



Sekarang, Anda bisa melakukan pemungutan suara melalui Direct Message. Instagram mengumumkan hal ini melalui Twitter, seperti yang disebutkan oleh 9to5Mac.



Starting today, you can send a poll privately in Direct. Update your app to choose who you want to poll – whether it’s everyone in a big group thread or just your very best friend. Update your app now to try it! pic.twitter.com/Lfr6pwPDzI