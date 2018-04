Begini Cara Keluarkan Akun Gmail di Seluruh Perangkat Bersamaan

Jakarta: Layanan email menjadi salah satu aplikasi yang tidak bisa ditinggalkan saat ini terutama bagi mereka yang sangat mengandalkan layanan email dalam pekerjaan.



Hal itu juga yang mendorong mereka untuk kerap mengakses akun email, tidak hanya di smartphone tapi bisa juga di laptop atau desktop kantor atau milik rekan mereka. Ini bisa meninggalkan rasa cemas, yakni cemas bahwa akun email mereka lupa log out.

Misalnya, Anda pernah meminjam smartphone anggota keluarga karena sinyal kartu operator Anda buruk atau meminjam laptop teman Anda untuk mengakses atau membuat email.Email dipandang sama seperti media sosial karena menyimpan beragam informasi penting yang sifatnya pribadi dan tidak layak diketahui orang lain, sehingga keamananya harus dijaga dengan ketat. Permasalahannya kadang kita sudah tidak ingat di perangkat apa saja yang pernah digunakan untuk mengakses akun email.Berikut ini Medcom.id telah membuat panduan singkat cara melakukan logout akun layanan email seperti Gmail dengan mudah.Langkah pertama yang herus dilakukan tentu saja Anda harus masuk terlebih dulu ke layanan Gmail. Setelah Anda masuk ke dalamnya maka Anda akan segera disajikan halaman Inbox dari akun Gmail tersebut.Pada halaman Inbox geser halamannya hingga bagian paling bawah hingga Anda menemukan tulisan "Last account activity" di sudut kanan bawah lalu pilih menu Details yang ada di bawahnya.Nantinya Anda akan dialihkan ke halaman berisi daftar aktivitas akun Gmail Anda dan lokasi perangkat tersebut saat Anda melakukan login beberapa waktru lalu.Anda bisa menelusuri satu-persatu untuk mengetahui apakah akses Gmail di perangkat tersebut patut dihapus atau dibiarkan saja karena perangkat tersebut berasal dari laptop atau desktop Anda di kantor.Perlu diketahui bahwa seluruh catatan akses tersebut merupakan akses layanan Gmail yang dilakukan lewat peramban internet.Apabila Anda memrhatikan menu di atas tabel informasi yang disajikan tadi Anda akan menemukan menu bertuliskan "Sign out all other web sessions". Pilih menu tersebut untuk menghapus semua akses akun Gmail yang Anda lakukan.Setelah Anda memilih menu tersebut maka Anda akan menerima informasi bahwa proses logout sudah dilakukan pada semua perangkat atau sesi yang tercatat di tabel sebelumnya.(MMI)