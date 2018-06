Samsung Bisa Kena Denda Hingga Rp16,7 Triliun?

Jakarta: Pada bulan lalu, Samsung diperintahkan untuk membayarkan denda kepada Apple bernilai USD538,6 juta (Rp7,5 triliun) akibat melakukan pelanggaran terhadap paten milik Apple, terkait dengan desain iPhone.



Kini, Samsung kembali menerima hukuman setelah terbukti bersalah terkait penggunaan paten perusahaan lain tanpa izin.

Pelanggaran paten tersebut dilaporkan oleh perwakilan Universitas Korea Selatan di Amerika Serikat, mendorong juri di pengadilan federal memutuskan bahwa Samsung melakukan pelanggaran terhadap paten Amerika Serikat terkait dengan teknologi FinFET.Jumlah denda yang harus dibayarkan Samsung kepada Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST IP US) bernilai USD400 juta (Rp5,5 triliun).Karena juri memutuskan bahwa Samsung melanggar paten dengan sengaja, hakim juga memiliki opsi mengajukan tuntutan terkait kerusakan parah.Tuntutan tersebut akan mampu melipatgandakan jumlah denda yang harus dibayarkan Samsung sebanyak dua kali lipat, menjadi USD1,2 miliar (Rp16,7 triliun). Selain Samsung, Qualcomm dan GlobalFoundries Inc juga dilaporkan melakukan pelanggaran pada paten yang sama.Qualcomm dan GlobalFoundries Inc mampu terbebas dari tuntutan hukum tersebut tanpa perlu membayarkan denda. FinFET merupakan teknologi yang digunakan dalam desain prosesor yang menggunakan gerbang elektroda berbentuk serupa sirip ikan.Teknologi ini memungkinkan sejumlah gerbang terbuka pada transistor tunggal, dan memungkinkan prosesor meningkatkan performa serta mengurangi konsumsi energi pada chip yang berukuran lebih kecil. Menurut keluhan, Samsung menolak penggunaan FinFET pada awalnya, dan menganggapnya sebagai sebuah tren.Namun, dokumen yang didaftarkan menyebut bahwa Samsung mengubah pikirannya saat Intel mendaftarkan lisensi FinFET untuk chipset karyanya. Samsung membantah pelanggaran tersebut, menyebut bahwa perusahaannya telah bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan FinFET.Raksasa teknologi asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa perusahaannya menyakini paten tersebut tidak valid dan mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke pengadilan.(MMI)