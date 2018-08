Gmail Android dan iOS Punya Fitur Email Rahasia

Jakarta: Google baru saja merilis Confidential Mode -- Mode Rahasia -- di aplikasi Gmail untuk iOS dan Android. Melalui Confidential Mode, Anda bisa mengirimkan informasi sensitif melalui email tanpa perlu khawatir email tersebut akan disalahgunakan.



Confidential Mode memberikan Anda kendali atas email yang Anda kirimkan, seperti yang disebutkan oleh CNET. Anda bisa membuat agar sebuah email terhapus secara otomatis setelah beberapa waktu, mirip dengan pesan pada Snapchat.

Confidential mode is now available on mobile devices and can help you protect sensitive information from unauthorized access. Learn more about this feature → https://t.co/lmQNElH6C1 pic.twitter.com/Nxtx2yU0pG