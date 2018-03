Jurassic Word Alive, Game Pesaing Pokémon Go

Jakarta: Membaca judul di atas, pasti Anda sudah terbayang game yang ditawarkan oleh Jurassic World Alive. Ya, Anda akan memainkan satu lagi game berteknologi AR (Augmented Reality).



Perbedaannya adalah Anda tidak akan menangkap monster lucu, melainkan monster yang pernah hidup di bumi puluhan juta tahun silam.



Saat Pokémon Go populer, semakin banyak game yang mengusung teknologi AR. Game ini juga masih memiliki ramuan yang sama dengan Pokémon Go yaitu memanfaatkan kepopulerannya di dunia sinema.



Game yang akan dirilis untuk iOS dan Android pada bulan September nanti diceritakan akan mengajak pemain sebagai anggota tim Dinosaur Protection Group, dikutip dari Polygon. Jadi Anda akan menangkap dinosaurus yang ditemukan di sekitar Anda.







Pemain juga akan mengumpulkan DNA dari setiap dinosaurus yang ditangkap dan bisa digunakan untuk menciptakan spesies dinosaurus yang baru. Apabila di Pokémon Go ada fitur duel, Jurassic World Alive juga memilikinya.



Setiap species dinosaurus hasil hybrid bisa masuk ke dalam tim yang digunakan untuk berduel dengan pemain lain. Hal yang sebetulnya agak berlawanan dengan konsep cerita di awal yang bertujuan melindungi dinosaurus.







Berdasarkan gambar gameplay yang beredar, visualisasi yang disajikan akan serupa dengan Pokémon Go. Padahal kami berharap dinosaurus yang ditampilkan secara augmented reality akan memiliki ukuran yang benar-benar besar.





(MMI)