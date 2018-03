LG V30S ThinQ: Desain Sama, Kamera Baru

Jakarta: LG biasanya meluncurkan smartphone premium dalam ajang Mobile World Congress. Pada 2016, mereka memperkenalkan ponsel modularnya, LG G5. Pada 2017, mereka meluncurkan LG G6, yang merupakan salah satu ponsel pertama dengan desain bezel tipis.



Tahun ini, LG meluncurkan varian baru dari smartphone premiumnya tahun lalu: LG V30S ThinQ.

V30S menggunakan Android Oreo sebagai sistem operasi. P

onsel itu memiliki desain yang sama persis dengan LG V30, kamera yang sama, layar dengan rasio 18:9 yang sama, baterai 3.300 mAh yang sama dan juga prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 835.Dua perbaikan yang LG tanamkan pada V30S adalah RAM dan memori internal. Jika LG V30 hanya memiliki RAM 4GB dengan opsi memori internal 64GB atau 128GB, LG V30S memiliki RAM 6GB dengan opsi memori internal 128GB dan 256GB. Untuk masalah warna, ponsel ini tersedia dalam warna New Platinum Grey dan New Moroccan Blue.Sejatinya, LG meluncurkan pembaruan software dengan V30S. Dalam presentasinya, LG membahas tentang AI Cam, yang LG beli lisensinya dari EyeEm. LG menyebutkan bahwa sistem pembelajaran mesin ini telah dilatih menggunakan 100 juta gambar.Sistem kamera pada LG V30S akan memunculkan kata-kata kunci terkait dengan hal-hal yang ia kenali ketika Anda mengarahkan kamera ke beberapa obyek. Ini adalah cara cepat untuk memastikan bahwa kamera bisa mengenali keadaan dengan cepat. Menurut The Verge, kamera yang dilengkapi dengan AI Cam menghasilkan gambar dengan warna yang lebih akurat.Satu fitur baru yang LG tanamkan pada kamera V30S adalah Bright Mode, yang menggabungkan empat pixel ke dalam satu pixel untuk menciptakan foto yang lebih terang dalam keadaan remang-remang. Namun, ketika Anda menggunakan mode ini, maka gambar yang dihasilkan akan memiliki resolusi yang lebih kecil.Menariknya, LG menyebutkan bahwa mereka akan meluncurkan fitur-fitur baru yang ada pada V30S pada ponsel V30. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa LG meluncurkan ponsel yang sama sekali baru?Terlihat jelas bahwa smartphone premium LG belum siap untuk ditampilkan pada MWC. Namun, perusahaan asal Korea Selatan itu tampaknya tidak ingin datang ke Barcelona dengan tangan kosong. Karena itulah, LG meluncurkan varian baru dari smartphone premiumnya tahun lalu.LG V30S ThinQ akan dijual di Korea Selatan dalam dua minggu. Setelah itu, ponsel tersebut baru akan tersedia di pasar global. Harga dari ponsel ini akan ditentukan berdasarkan tempat ia dijual. Di Indonesia, LG meluncurkan V30+ pada bulan Desember lalu. Ponsel itu dihargai Rp10 juta.(MMI)