BlackBerry akan Rilis Ghost, Ponsel Android Premium?

Jakarta: India masih menjadi salah satu pasar yang dilirik oleh perusahaan smartphone, termasuk BlackBerry, yang popularitasnya telah pudar meski kini telah beralih ke sistem operasi Android.



Namun, BlackBerry kembali menjadi perbincangan di kalangan pemerhati industri smartphone sebab beredar sebuah foto yang disebut sebagai smartphone terbaru dari BlackBerry yang ditujukan khusus untuk pasar di India.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v