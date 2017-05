Android Go, OS Google untuk Ponsel RAM 1GB

Metrotvnews.com: Pada ajang konferensi pengembang I/O, Google mengumumkan Android Go, diciptakan guna mengisi ruang yang ditinggalkan oleh program Android One yang belum menghasilkan ponsel baru dalam jangka waktu lama.



Namun, Google tidak menyebutnya sebagai Android One 2.0, sebab One dan Go mengusung sejumlah perbedaan. Google menyebut sangat terinspirasi oleh aplikasi YouTube Go saat mengembangkan Android Go.

GSM Arena melaporkan, setiap perangkat yang diluncurkan dengan sistem operasi Android O dan versi setelahnya dan memilliki RAM 1GB atau berkapasitas minimal 512MB, akan didukung Android dengan konfigurasi Go.Pada dasarnya, konfigurasi Go merupakan sistem operasi yang mengalami penyesuaian untuk dapat bekerja dengan perangkat mendukung hardware lebih rendah serta konektivitas jaringan terbatas dan paket data kecil.Pengguna dapat menemukan management data di Quick Settings, dan tersedia API yang memungkinkan operator untuk dapat membantu mengembangkan fitur tersebut. Pengguna juga akan dapat meningkatkan alokasi data melalui Settings Android, tanpa perlu menelepon operator atau mengunjungi toko.Fitur Data Saver akan tersedia secara default pada konfigurasi Android Go, dan Google berjanji akan menyematkan karakter Go pada seluruh aplikasi bawaan. Hal ini disebut berdasarkan pengalaman yang dipelajari Google dari pendistribusian YouTube Go.Pengembang apliikasi pihak ketiga juga dapat menghadirkan aplikasi mereka di Play Store dengan mengikuti dokumen Google Best Practices bernama Buliding for Billions. Selain itu Google menyebut, perangkat Android Go pertama akan rilis tahun 2018.(MMI)