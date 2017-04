Kreator Candy Crush Garap Game Call of Duty Mobile

Metrotvnews.com: Lebih dari satu tahun yang lalu, Activision Blizzard mengakuisisi developer pembuat Candy Crush, King, senilai USD5.9 miliar (Rp78,8 triliun). Activision Blizzard kini mengumumkan bahwa mereka tengah mengembangkan game mobile dari Call of Duty.



Tampaknya, game ini masih dalam tahap awal pengembangan dan nantinya, ia akan diserahkan pada studio King di Stockholm. Sayangnya, saat ini, tidak ada informasi terkait kapan game Call of Duty ini diluncurkan, lapor The Verge.

"Tantangan yang kami hadapi adalah kami harus memberikan pengalaman Call of Duty di perangkat mobile yang akan memberikan pengalaman yang sama dengan di konsol dan pada saat yang sama, membuat pengalaman baru untuk perangkat mobile," ujar King dalam situsnya."Pendekatan dan ambisi kami adalah membuat game sosial yang segar dan mudah didapatkan serta menawarkan pengalaman bermain game yang otentik."Sejak diakuisisi oleh Activision, King masih mengembangkan game mobile kasual. Mereka merilis game penerus dari game puzzle populer, seperti Bubble Witch Saga dan Candy Crush Saga. Membuat game Call of Duty mobile akan menjadi pertama kalinya King membuat game berdasarkan IP Activision yang telah dikenal.Bulan Februari lalu, ketika akuisisi telah dipenuhi, CEO King, Riccardo Zacconi berkata, mereka akan "mencari cara baru untuk melayani pemain kami dan membuat franchise terhebat dalam dunia hiburan interaktif."(MMI)