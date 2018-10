Motherboard di Server Amazon dan Apple Mata-Matai AS?

Jakarta: Amazon dan Apple dituduh bahwa layanan mereka selama ini memiliki celah keamanan yang digunakan Tiongkok untuk memata-matai Amerika Serikat.



Dikutip Techpowerup, ada celah keamanan di kedua server perusahan teknologi tersebut yang sebetulnya sudah dicurigai sejak 2015.

This implant chip. Let's say it's intercepting SPI flash / serial EEPROM reads and rewriting them. Not impossible. But then it has to contain enough data to alter the BMC firmware. To then alter the host OS. To then act as a useful backdoor.



What lithography is it using? 7nm? pic.twitter.com/8kbSYMuRR2