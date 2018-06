Apple Rilis iOS 12 Beta

Jakarta: Apple baru saja merilis versi beta dari iOS 12. Para pengguna iPhone dan iPad bisa mengunduh versi terbaru tersebut di situs Apple. Pada iOS 12, para pengguna akan mendapatkan peningkatan performa dan juga beberapa fitur baru.



Namun, sebelum menggunakan versi terbaru dari iOS ini, sebaiknya Anda membuat backup dari data pada ponsel atau tablet Anda, mengingat iOS 12 baru tersedia dalam versi beta. Biasanya versi beta masih memiliki bug dan glitch, seperti yang disebutkan oleh Business Insider.

Salah satu alasan Apple merilis versi beta dari iOS 12 untuk dicoba oleh masyarakat umum adalah agar para pengguna bisa membantu mereka untuk menemukan bug sebelum sistem operasi itu dirilis secara resmi.Karena itu, selalu ada kemungkinan versi terbaru dari iOS ini akan membuat ponsel Anda bermasalah, yang bisa berujung pada data hilang.Kali ini, Apple fokus untuk memperbaiki bug yang ada pada OS mobile mereka. Namun, itu bukan berarti mereka tidak menyediakan fitur baru. Menurut CNET, Apple memperbarui fitur Animoji untuk pengguna iPhone X dengan menyediakan Memoji.Anda bisa menggunakan Memoji ketika Anda sedang mengobrol dengan teman Anda via FaceTime. Selain itu, pada versi beta dari iOS 12, Anda akan bisa berbicara dengan 32 orang bersamaan melalui FaceTime.Fitur baru lain yang Apple sediakan adalah aplikasi Screen Time, yang akan memberitahu Anda berapa sering Anda menggunakan ponsel Anda. Aplikasi ini juga akan memberitahu Anda apa saja yang Anda lakukan di ponsel dan seberapa sering Anda mengambil iPhone Anda.Apple juga memperbarui fitur Do Not Disturb, menambahkan mode tidur yang akan menggelapkan layar dan menyembunyikan notifikasi serta mengunci layar hingga pengguna mengaktifkan ponsel di pagi hari. Fitur Do Not Disturb juga kini memiliki beberapa opsi di Control Center, memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menonaktifkan fitur tersbut.Versi akhir dari iOS 12 akan dirilis dalam acara peluncuran iPhone tahun ini.(MMI)