WhatsApp Android Beta Terima Fitur Baru

Jakarta: WhatsApp telah menggulirkan fitur baru untuk pengguna aplikasi pesan instan versi Android Beta. Fitur tersebut memungkinkan pengguna yang mengubah nomor ponsel yang digunakan untuk WhatsApp, untuk mengirimkan notifikasi kepada kontak.



Fitur baru ini ditemukan pada WhatApps versi Android beta dengan nomor versi 2.18.97 dengan nama Change Number feature dan menampilkan tiga opsi notifikasi. Tiga pilihan yang dihadirkan untuk pengguna ditujukan untuk memberitahukan kontak yang memiliki percakapan dengan pengguna, atau memberitahukan kontak terpilih.

Untuk mengirimkan notifikasi tersebut, anggota WhatsApp beta dapat mengakses WhatsApp Settings > Account > Change Number. Di sudut kanan atas pengguna akan menemukan opsi Next untuk diketuk, dan mengetikan nomor ponsel lama dan baru.Setelahnya, pengguna perlu mengklik kembali opsi Next pada layar dan mengaktifkan opsi Notify My Contacts. Pengguna kemudian dapat memilih kontak yang akan dikirimi notifikasi dari opsi All Contacts, Contacts tah You've Chat with, atau Custom.Kemampuan tersebut akan tersedia pada versi final dari aplikasi ini pada platform Android, iOS dan Windows. Hingga saat ini, WhatsApp belum mengumumkan rentang waktu untuk peluncuran fitur Change Number ini secara global. WhatsApp juga dikabarkan tengah mengembangkan aplikasi bisnis baru untuk Windows 10 Mobile.Sebelumnya, menanggapi skandal yang dihadapi Facebook terkait Cambridge Analytica, salah satu pendiri WhatsApp, Brian Acton, membuat cuitan yang menyebutkan bahwa sudah waktunya akun Facebook dihapus. "Sudah waktunya," tulis Acton melalui akun Twitter miliknya, lengkap dengan tagar #deletefacebook.Selain itu, WhatsApp setuju untuk berhenti membagikan data dengan perusahaan induknya, Facebook, sampai mereka berdua bisa menemukan cara berbagi data yang tidak melanggar Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) yang akan Uni Eropa sahkan.(MMI)