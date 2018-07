Boleh Berbisnis Lagi di AS, Saham ZTE Naik

Jakarta: Harga saham ZTE naik 17 persen hari ini setelah pemerintah Amerika Serikat kembali mengizinkan perusahaan asal Tiongok itu berbisnis di negaranya.







Namun, ZTE diminta membuat akun escrow senilai USD400 juta (Rp5,8 triliun). Akun tersebut berfungsi sebagai penjamin jika ZTE melakukan pelanggaran lain di masa depan. ZTE dibolehkan kembali berbisnis di AS setelah Departemen Perdagangan AS mengumumkan penghapusan larangan dagang pada Jumat lalu.Namun, ZTE diminta membuat akun escrow senilai USD400 juta (Rp5,8 triliun). Akun tersebut berfungsi sebagai penjamin jika ZTE melakukan pelanggaran lain di masa depan.



Departemen Perdagangan AS melarang ZTE berbisnis di AS setelah pemerintah menetapkan bahwa ZTE melanggar perjanjian mereka pada 2017.



ZTE dianggap gagal memecat atau menghukum para pekerja yang terlibat dalam pengiriman perangkat AS secara ilegal ke Korea Utara dan Iran.



Larangan selama tujuh tahun itu mengacaukan perusahaan. Operasi bisnis ZTE sempat terhenti dan masa depannya sempat terancam.



ZTE terselamatkan ketika Presiden AS Donald Trump membuat kicauan, meminta Departemen Perdagangan untuk berdiskusi dengan ZTE untuk membatalkan larangan tersebut.

