Bakal Muncul Coming Soon di Apple Music, Apa Itu?

Jakarta: Apple tengah menggulirkan update untuk Apple Music, menghadirkan sejumlah peningkatan untuk aplikasi pada perangkat bersistem operasi iOS. Sejumlah bagian baru kini tersedia pada aplikasi Apple Music versi iOS, seperti Coming Soon.



Bagian Coming Soon ini akan memungkinkan pelanggan layanan streaming musik tersebut untuk menemukan album baru yang akan segera dirilis. Pengguna akan menemukan bagian Coming Soon di jajaran tab Browse / New Music / Coming Soon.

Pengguna disarankan untuk mengklik bagian See All untuk dapat memeriksa seluruh album baru yang akan segera dirilis dalam kurun waktu beberapa minggu mendatang. Menyoal album, pengguna Apple Music kini dapat mengetahui tanggal peluncuran pada halaman album di iOS.Terdapat album yang tidak akan muncul pada bagian Coming Soon meski telah memiliki informasi terkait tanggal perilisan umumnya akan tercantum di menu ini. Namun, Apple menampilkan tanggal peluncuran album pada masing-masing halaman album.Selain itu, perubahan lain yang digulirkan pada update untuk Apple Music hanya dapat dinikmati oleh pengguna layanan di macOS.Perubahan tersebut termasuk halaman profil seniman dengan desain baru, termasuk bagian Featured Release, dan tombol Play. Perubahan desain ini belum tersedia pada aplikasi Apple Music versi iOS, namun diperkirakan akan segera meluncur.Sebelumnya, CEO Apple Tim Cook menyebut bahwa Apple tidak pernah menerima ataupun meminta data dari Facebook, sebagai tanggapan terkait laporan New York Times bahwa perusahaannya terkait dengan insiden kebocoran data perusahaan jejaring sosial tersebut.Cook juga menyebut bahwa Apple tidak berkecimpung dalam bisnis data, dan tidak pernah menjadi pelaku bisnis tersebut. Selain itu, Cook menambahkan bahwa Apple tidak pernah mempertimbangkan untuk memaksimalkan jumlah penjualan perangkat ataupun jangka waktu pengguna memanfaatkan perangkatnya.(MMI)