Apple Rayakan Ulang Tahun iMac ke-20

Jakarta: Komputer iMac buatan Apple pertama kali diperkenalkan pada 1998. Kemarin, Minggu (6/5/2018), merupakan perayaan peluncuran iMac yang ke-20. CEO Apple Tim Cook merayakan hal ini dengan menunggah sebuah kicauan.



"Dua puluh tahun lalu, Steve memperkenalkan iMac ke dunia. Ini membuka jalan baru bagi Apple dan mengubah cara orang melihat komputer," kata Cook.



20 years ago today, Steve introduced the world to iMac. It set Apple on a new course and forever changed the way people look at computers. pic.twitter.com/GbKno7YBHl