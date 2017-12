Spotify Rombak Antarmuka untuk Versi Android

Jakarta: Spotify dilaporkan tengah mempersiapkan update berisi perubahan desain besar pada aplikasi versi Android dari layanannya. Perubahan tersebut akan mengurangi kerumitan pada antarmuka dan menjadikannya lebih rapi dan sederhana.



Aplikasi tersebut telah menerima sejumlah update selama beberapa kali yang menyebabkan tampilan antarmukanya tampak sibuk, akibat tumpukan sejumlah menu dan halaman baru yang dinilai dapat disembunyikan.

Phone Arena melaporkan, screenshot yang beredar menampilkan prediksi tampilan baru antarmuka Spotify versi Android, yang akan muncul di perangkat pengguna dalam waktu beberapa bulan mendatang. Namun hingga saat ini, belum tersedia informasi waktu resmi ketersediaan update tersebut.Perubahan pada update tersebut diperkirakan meluncur via server dan secara berkala, sehingga Spotify meminta pengguna untuk bersabar. Perubahan yang diusung update tersebut paling terlihat pada antarmuka dengan dukungan tiga tab.Tiga tab tersebut disematkan Spotify pada bagian bawah aplikasi, menggantikan antarmukan lima tab yang saat ini tersedia di Spotify versi Android. Tab Your Playlist, Home dan Search akan menyambut pengguna saat mengakses versi baru dari aplikasi tersebut.Sementara itu, pengguna tidak lagi akan menemukan tab Browse dan Radio hadir pada halaman awal aplikasi versi baru tersebut. Namun, dua fungsionalitas tersebut terintegrasi pada tab baru dan tidak sepenuhnya dihilangkan.Antarmuka Search akan mengombinasikan fitur pencarian dan penelusuran, yang selaras dengan aplikasi versi desktop. Antarmuka ini akan dilengkapi tombol spesifik genre lebih besar dan bagan, moods dan sebagainya dengan tampilan berbeda.Update tersebut juga diperkirakan akan berbekal sejumlah perubahan penting lainnya, yang tersedia di hampir setiap tab lain, termasuk tampilan tab Now Playing.(MMI)