Apple Bakal Ganti iPhone 6 Plus Rusak ke iPhone 6s Plus

Jakarta: Memo internal yang dikirimkan Apple kepada Apple Authorized Service Providers beredar di internet. Memo ini menyebut, mulai hari ini hingga akhir Maret mendatang, pesanan untuk persediaan iPhone 6 Plus di pusat layanan akan digantikan dengan Apple iPhone 6s Plus.



Hal ini berarti, seluruh pengguna yang mengajukan perbaikan unit iPhone 6 dan tidak dapat diperbaiki, akan mendapatkan iPhone 6s Plus sebagai unit pengganti. Dokumen internal sebelumnya mengungkap Apple tidak lagi memproduksi iPhone 6 dan iPhone 6 Plus.

Dokumen tersebut juga dapat diartikan bahwa pengguna perangkat yang ingin mengganti baterai akan mengalami kesulitan untuk menemukan Apple Store atau pusat perbaikan resmi dengan pasokan baterai yang sesuai dan cukup.Sejumlah pemilik iPhone 6, di antaranya merupakan dua reporter CNBC, dilaporkan kesulitan menemukan baterai pengganti di New York City. Menurut dua reporter tersebut, hal ini karena Apple Store dan Best Buy di wilayah tersebut kehabisan stok.Dengan tingginya permintaan untuk baterai iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, Apple diperkirakan akan segera kehabisan simpanan unit baterai untuk ponsel tersebut. Sementara itu, memulai proses produksi yang akan menghabiskan waktu lama dinilai bukan solusi untuk segera mengatasi permintaan tersebut.Namun, pengajuan permintaan penggantian baterai saja tidak termasuk dalam kualifikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan unit pengganti baru. Untuk mendapat unit pengganti baru secara keseluruhan, perangkat harus mengalami kerusakan pada mothernoard, konektor Lightning, atau komponen yang tidak mudah diganti.Sementara itu, terdapat perbedaan utama antara iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. iPhone 6s didukung chipset Apple A8 dual-core 64-bit 1,4GHz dan GPU PowerVR GX6450. iPhone 6s Plus didukung chipset A9 dual-core 64-bit 1,84GHz dan GPU PowerVR GT7600.iPhone 6s Plus juga didukung kapasitas RAM dua kali lebih besar dari model sebelumnya, yaitu 2GB. Kamera belakang pada unit ini juga beresolusi 12MP dan kamera depan 5MP, lebih tinggi dari iPhone 6s yaitu 8MP dan 1,5MP.(MMI)