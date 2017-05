Google Drive Sudah Simpan 2 Triliun File

Metrotvnews.com: Google sering membahas aplikasi dan layanannya yang telah memiliki pengguna lebih dari 1 miliar orang. Google Drive tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Namun, pada bulan April, layanan tersebut telah mencapai sebuah pencapaian tersendiri. Drive telah menyimpan 2 triliun file.



Kepada Business Insider, Vice President responsible for G Suite in Google Cloud, Prabhakar Raghavan mengatakan hal ini dalam acara Google Cloud Next yang digelar di London. Saat ditemui di kantor Google, Raghavan menjelaskan bahwa setiap hari, para tim Google Drive akan disambut oleh pencapaian produk tersebut sejak ia diluncurkan pada April 2012.

"Jika Anda pernah berkunjung ke markas Drive, Anda akan melihat layar besar yang akan menampilkan jumlah pengguna aktif bulanan dan layar lain yang menunjukkan jumlah objek yang tersimpan," ujar Raghavan.Per bulan Januari 2016, Drive telah memiliki 800 juta pengguna. "Angka tersebut terus bertambah. Saya rasa, karena orang-orang mulai memindahkan konten ke cloud dan kami akan mengumumkannya ketika kami mencapai satu miliar," ujarnya.Sementara itu jumlah file atau objek yang tersimpan di Drive mencapai angka 2 triliun pada bulan April. File tersebut berupa foto, video, dokumen dan berbagai jenis file lainnya. Sayangnya, tidak diketahui berapa banyak file yang disimpan oleh pesaing Google Drive.Pada Februari 2016, Apple berkata mereka memiliki 782 pengguna iCloud -- layanan cloud miliknya -- tapi tidak menyebutkan berapa jumlah konten yang mereka simpan. Sementara pada Maret 2016, Dropbox berkata, mereka telah mendapatkan 500 juta akun. Sayangnya, akun terdaftar tidak selalu aktif.Raghavan mengatakan, Google Drive memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif bulanan dengan total pengguna mencapai beberapa miliar.Dia enggan untuk mengatakan berapa banyak pengguna Drive tepatnya. Dia hanya menyebutkan, dengan tingkat pertumbuhan Drive saat ini, dia memperkirakan produk itu akan mendapatkan 1 miliar pengguna per akhir 2017.(MMI)