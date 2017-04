Facebook Hantam Spam dan Akun Palsu

Metrotvnews.com: Facebook terus berusaha untuk melawan spam dan meningkatkan keamanannya. Sekarang, perusahaan media sosial raksasa tersebut menyebutkan bahwa mereka telah berhasil menghentikan operasi spam yang menghasilkan ribuan "Like" palsu pada halaman sebuah kreator konten.



Facebook berkata, mereka telah berusaha menutup operasi ini selama 6 bulan. Ini merupakan bagian dari usaha mereka memerangi akun palsu, seperti yang dilaporkan oleh The Verge.

Menurut Facebook, Like palsu merupakan hasil dari kampanye untuk menciptakan akun palsu. Biasanya, akun palsu ini akan menyukai Facebook Page populer, kemudian mencoba untuk berteman dengan pengguna lain dengan mengirimkan spam.Facebook berkata, mereka telah mengidentifikasi dan menghapus akun palsu dan Like tersebut. Mereka menyebutkan, sebanyak 99 persen Pages yang memiliki lebih dari 10 ribu Like dan terpengaruh dari operasi Facebook ini akan mengalami penurunan Like sebesar kurang dari 3 persen Like.Pengumuman yang Facebook buat ini sejalan dengan pernyataan resmi Facebook kemarin yang membahas tentang bagaimana mereka berusaha untuk meminimalisir spam dan informasi palsu yang muncul di media sosialnya. Salah satu caranya dengan memburu akun palsu.Dengan pengumuman ini, terlihat jelas bahwa Facebook semakin serius dalam menghadapi spam dan penipuan di platform media sosialnya.(MMI)