Leap Ware, Jam Pintar Acer untuk Kebugaran

Metrotvnews.com, New York: Salah satu produk yang diumumkan pada acara Acer Global Press Conference 2017 adalah Leap Ware. Ini adalah perangkat pintar Acer untuk para pecinta fitness.



Bertempat di IMAX at AMC, New York, Amerika Serikat, CEO Acer Jason Chen mengumumkan kehadiran Leap Ware bersama lebih dari dua puluh produk lainnya, Kamis 27 April 2017. Peranti yang dibekali chipset MediaTek MT2523 dan chip bio-sensing MT2511 itu dapat memantau denyut jantung, stamina, tingkat stres/kelelahan, dan paparan sinar UV.

"Acer Leap Ware yang baru dirancang untuk bertindak sebagai pelatih virtual untuk membantu orang pergi, melacak, berbagi, dan mengirimkan pengingat saat mereka sangat membutuhkannya,” kata MH Wang, General Manager Smart Device Products Acer.Bobotnya sangat ringan. Jam tangan cerdas ini didesain dengan bingkai melingkar stainless steel yang dipoles dengan desain sederhana dan minimalis. Sebagian bodinya terbuat dari plastik. Seorang rekan jurnalis yang menjajal jam ini mengomentari materialnya yang terlihat sangat biasa dan tidak istimewa.Acer mengklaim jam pintarnya bisa bertahan tiga sampai lima hari masa pakai baterai.“Yang berarti pengguna tidak akan kehilangan statistik penting, seperti saat perjalanan yang diperpanjang atau saat mereka lupa mengisi baterainya semalam,” kata Wang.Leap Ware dilapisi Corning Gorilla Glass SR+ untuk memberikan ketahanan goresan, kejernihan optik, dan sensitivitas sentuhan Gorilla Glass.“Corning Gorilla Glass SR+ adalah bahan penutup yang optimal untuk smartwatch Leap Ware," kata Scott Forester, Division Vice President, Marketing and Innovation Products, Gorilla Glass Corning Inc.Peranti ini memiliki sertifikasi tahan air IPX7 dan dibekali lampu LED built-in yang menyala saat menekan sebuah tombol. Sayangnya, jam tangan Acer ini tidak berjalan di Android Wear. Jadi untuk memasangkannya dengan perangkat iPhone atau Android, pengguna harus melalui aplikasi Liquid Life milik Acer.Leap Ware mulai dijual di Amerika Utara pada bulan Juli 2017 seharga USD149.Anandita Puspitasari, Digital Communication Manager Acer Indonesia, memastikan Leap Ware akan masuk pasar Indonesia, meski belum diketahui kapan waktu persisnya.Berikut spesifikasi Leap Ware:(MMI)